В Офисе президента заявили об уменьшении числа заболевших COVID-19

При этом, в Минздраве говорят об увеличении числа случаев бессимптомного течения болезни.

Благодаря карантинным ограничениям, количество больных коронавирусом COVID-19 в Украине начало уменьшаться.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, под председательством президента Владимира Зеленского.

Отмечается, что 4 мая в Украине зафиксирован рекордно низкий процент заболевших, относительно общего количества активных больных - 3,5%. Также зафиксировано рекордное соотношение пациентов, которые выздоровели, к новым больным: за сутки выздоровели 256 человек, а заражений было 366.

"Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительных мер, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина", - отметил Зеленский.

В то же время Министерство здравоохранения заявляет об увеличении числа случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу ее распространения.

Глава Минздрава Максим Степанов также отчитался по проблеме, когда детей не принимали в "Охматдет" и Институт рака без тестирования на коронавирус. Министр сообщил, что уже разработаны алгоритмы, по которым детей будут тестировать на СOVID-19 за три дня до выезда.

Напомним, в Украине карантин будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать ослабления.