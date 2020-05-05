Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украина пройдет пик эпидемии в ближайшие дни.

Об этом он сказал в эфире "Украинского радио".

"В течение 18 дней по состоянию на вчера в Украине наблюдалась стабильная ситуация по росту количества заболевших. То есть их количество колебалось от 300 до 550. Есть определенный процент такой стабильности. Можно говорить, что мы были на этапе роста, но этот этап был очень умеренный и сейчас мы находимся на пике заболеваемости, или так называемом плато, когда количество заболевших ежедневно не меняется", - сказал глава правительства.

"По расчетам, пик завершится в районе 8-9 мая, если не будет нарушений карантинного режима. То есть это фактически начало завершения эпидемии для Украины в медицинских терминах", - добавил Шмыгаль.

По его словам, именно поэтому Кабмин считает возможным с 11 мая начать первый этап ослабления карантина.