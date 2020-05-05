За сутки в Украине диагностировали 366 новых случаев COVID-19

Украине за сутки зафиксировали 366 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 12,6 тыс. человек.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 366 человек. Из них 26 детей и 92 медработника. Были госпитализированы 100 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, среди них большинство имели сопровождающие хронические заболевания", - рассказал он.

Степанов также отметил, что 256 пациентов выздоровели.

Фото: Минздрав

Напомним, по состоянию на 5 мая, в мире подтверждено 3 млн 584 тыс. 118 случаев заболевания. Скончались 251562 человека.