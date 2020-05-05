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КГГА пообещала возместить родственникам умерших от COVID-19 горожан затраты на кремацию

Кремация является рекомендуемым способом захоронения умерших от коронавируса в условиях эпидемии.

КГГА пообещала возместить родственникам умерших от COVID-19 горожан затраты на кремацию
Фото: Макс Требухов

Киевская городская государственная администрация решила возмещать родственникам умерших от коронавируса горожан затраты на кремацию жертв COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.

"Город возьмет на себя возмещение затрат на транспортировку и кремацию умерших от COVID-19 по соответствующим обращениям родственников или других лиц", - сказано в нем.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что администрация понимает горе родственников умерших.

Он отметил, что кремация является рекомендуемым способом захоронения умерших от коронавируса в условиях эпидемии.

Он также прояснил, что никаких преференций для каких-либо ритуальных предприятий нет.

Методические рекомендации по погребению умерших от коронавируса для всех предприятий одинаковы.

Накануне заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что ситуация по заболеваемости коронавирусом в Украине остается напряженной, выраженной тенденции к снижению не наблюдается. Загруженность коек в больницах сейчас составляет 12%.

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Источник: "Українські новини"
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