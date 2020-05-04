​В Одессе суд над фигурантом дела Гандзюк Павловским отложили из-за отсутствия интернета в СИЗО

В Одессе снова не состоялось судебное заседание в отношении фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк - Игоря Павловского.

Об эом сообщается на Facebook-странице сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Судебное заседание в отношении организатора убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского в Одессе снова не состоялось. Его в очередной раз перенесли. На этот раз причина переноса - отсутствие интернета в СИЗО, в котором содержат Павловского", - говорится в сообщении.

Следующее заседание назначено на 25 мая.

Отмечается, что суд заранее согласовал возможность участия в заседании с помощью видеосвязи, но СИЗО, где содержится под стражей Павловский, сообщило, что у них нет интернета.

"Надеемся, что до 25 мая СИЗО СБУ сможет найти провайдера, который обеспечит учреждение бесперебойной интернет-связью. И, возможно, наконец, впервые за год, судебное заседание в отношении Павловского в Одессе состоится", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "Законченное убийство".

По обвинению в нападении на Гандзюк осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.