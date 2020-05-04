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​На Кременчугской птицефабрике из-за остановки вентиляции погибли 600 тыс. кур

Предварительно, инцидент произошел из-за неисправности трансформаторной подстанции.

​На Кременчугской птицефабрике из-за остановки вентиляции погибли 600 тыс. кур
Фото: typepad.com

Около 600 тыс. кур погибло на ОДО "Кременчугская птицефабрика" в Полтавской области из-за остановки работы вентиляционной системы.

Об этом сообщается на сайте облгосадминистрации.

Отмечается, что инцидент произошел 2 мая.

"2 мая 2020 года в 6:00 в с. Потоки Кременчугского района, предварительно в результате неисправности трансформаторной подстанции (расположена на территории предприятия), произошло прекращение поставок электроэнергии в обществе с дополнительной ответственностью "Кременчугская птицефабрика". Из-за остановки работы вентиляционной системы погибло 600 тыс. кур", - говорится в сообщении.

В ОГА также сообщили, что работники Госпродпотребслужбы отобрали образцы проб погибшей птицы для выяснения причин ее гибели. Также решается вопрос с утилизацией погибшей птицы.

Напомним, в 2018 году владельца "Гавриловских курчат" задержали за организацию птичьего могильника.

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