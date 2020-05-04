​66% украинцев не доверяют Раде, 57% - правительству и 63% - Минздраву, - соцопрос

Большинство украинцев не доверяют Верховной Раде, Кабинету министров, правоохранителям, Министерству здравоохранения, а также Национальному банку.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова.

Так, доверие к президенту Владимиру Зеленскому выразили 59% респондентов, не доверяют ему 35% опрошенных. Верховной Раде доверяют 28% респондентов, тогда как недоверие ей выразили 66% опрошенных. Недоверие преобладает и в отношении к правительству Украины (соответственно 32% и 57%), Нацбанку (соответственно 34% и 50%), Нацполиции (соответственно 36% и 56%), Минздраву (соответственно 29% и 63%).

Оценивая уровень доверия к политикам, среди тех из них, чьи фамилии были представлены в опроснике, только к Зеленскому доверие выражается чаще, чем недоверие (ему доверяют 57% опрошенных, не доверяют - 37%). Что касается других политиков недоверие выражается чаще, чем доверие.

Так, Дмитрию Разумкову доверяют 34%, не доверяют - 37%, Святославу Вакарчуку - соответственно 20% и 64%, Юрию Бойко - соответственно 19% и 66%, Юлии Тимошенко - соответственно 18,5% и 74%, Петру Порошенко - соответственно 18% и 77%, Арсену Авакову - соответственно 16% и 69%, Денису Шмыгалю - соответственно 13% и 38%, Андрею Ермаку - соответственно 9% и 41,5%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 методом телефонного интервью.

Напомним, согласно опросу, 42,6% украинцев готовы повторно проголосовать за Зеленского.