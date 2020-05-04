КМИС: 42,6% украинцев готовы повторно проголосовать за Зеленского

Киевский международный институт социологии в понедельник обнародовал свежие партийные и президентские рейтинги. Согласно исследованию, которое проводилось в апреле, 42,6% украинцев готовы повторно проголосовать за президента Владимира Зеленского.

Результаты опроса обнародованы на сайте КМИС.

Если бы выборы президента Украины состоялись в конце апреля, то за Зеленского в первом туре проголосовали бы 42,6% респондентов (среди тех, кто определился с кандидатом). Второй в президентском рейтинге - лидер оппозиционной "Европейской солидарности" Петр Порошенко (14,9%), третий - представитель пророссийской ОПЗЖ Юрий Бойко (12,2%).

За Юлию Тимошенко проголосовали бы только 9,7%, за Игоря Смешко - 6,4%, за Анатолия Гриценко - 4,3%, за Олега Ляшко - 3,5%, за Святослава Вакарчука - 1,8%, за Александра Вилкула - 0,8%.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в апреле 2020 года, в нее попали бы только четыре партии: "Слуга народа" (32,6%), ОПЗЖ (15,8%), "Европейская солидарность" (15,2%) и "Батькивщина" (12,0%). Рейтинг партии "Голос" снизился с 5,8%, полученных на выборах в июле 2019 года, до 3,5%.

В рамках исследования методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) были опрошены 4024 человека. Статистическая погрешность - от 0,4% для показателей, близких к 1%, до 1,7% для показателей, близких к 50%.