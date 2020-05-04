Гончарук решил остаться в политике

"Как только будут какие-то детали, четкое понимание, мы об этом скажем".

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о планах остаться в публичной политике.

"Я прежде всего гражданин Украины. Я продолжаю активно интересоваться тем, что происходит в публичной политике. Я точно остаюсь в публичной политике. Но я как человек всегда стараюсь воздержаться от какой-то огульной критики, не переходить на личности", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

При этом Гончарук сообщил, что пока рано говорить о том, будет ли он участвовать в формировании какой-то новой политической силы.

"У меня нет какого-то списка, который я сейчас вам готов предъявить и сказать: смотрите! Десятки людей, которые работали с нами в правительстве - все мы остаемся командой в широком смысле слова. Я каждый день общаюсь со многими коллегами из многих очень сфер. Я думаю, что мы с этой средой точно останемся в том числе на политической карте... Как только у нас будут какие-то детали, четкое понимание, мы об этом скажем", - рассказал бывший премьер-министр.

Напомним, что Гончарука уволили с должности премьер-министра в начале марта. До прихода в политику он возглавлял неправительственную организацию "Офис эффективного регулирования" (BRDO).