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​Прокуратура начала расследование из-за ослабления карантина в Черкассах

В городе созданы мобильные группы полиции для работы с бизнесом.

​Прокуратура начала расследование из-за ослабления карантина в Черкассах
Черкасская ОГА
Фото: ck-oda.gov.ua

Прокуратура Черкасской области начала расследование в отношении должностных лиц городского совета Черкасс из-за принятия решения об ослаблении карантина в городе.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Черкасской области.

"Следственным отделом Черкасского отдела полиции на основании публикаций в сети Интернет внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях должностных лиц Черкасского городского совета при принятии решения об ослаблении карантина на территории города Черкассы, которое противоречит решению Кабмина №211 от 11 марта 2020, постановлению №14 от 27 апреля 2020 и протоколу № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30 апреля 2020 (ч. 1 ст. 325 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Черкассах работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению заболевания. Кроме того, для обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории города созданы мобильные группы полиции по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятию мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных коронавирусом.

Отмечается, что в настоящее время следствие продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действия, принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастного исследованию обстоятельств происшествия.

Ход расследования указанного производства контролируется органами прокуратуры Черкасской области.

Напомним, исполнительный комитет горсовета Черкасс ослабил карантинные ограничения для части предпринимателей с 1 мая. После этого полиция открыла уголовное производство, а глава МВД Арсен Аваков призвал мэра Анатолия Бондаренко прекратить рисковать жизнью и здоровьем людей и добавил, что реагирование "будет жестким".

В ответ Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе - безопасно, а правоохранительных органов он не боится. 1 мая его вызвали на допрос.

Позже Зеленский высказался, что мэр Черкасс путает слова "децентрализация" и "автономия". Бондаренко записал ответное видео, в котором заявил, что город будет сопротивляться в случае давления на него со стороны властей. Он также намекнул президенту на коррупцию и невыполнение его предвыборных обещаний.

В настоящее время в Украине действуют строгие карантинные ограничение, установленные Кабмином в марте 2020 года. В Офисе президента заявили о подготовке к частичному снятию карантинных ограничений после 11 мая.

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