В Офисе президента пояснили, почему доставленные на самолете "Мрия" маски продаются в "Эпицентре"
В Офисе президента пояснили, почему доставленные на самолете "Мрия" маски продаются в "Эпицентре"
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн: «Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание»
Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн: «Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание»
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Россия подписала "Минск" как сторона конфликта на Донбассе, а не посредник, - Маас
Россия подписала "Минск" как сторона конфликта на Донбассе, а не посредник, - Маас
​В Черновцах больной COVID-19 архимандрит УПЦ МП ворвался в редакцию и кашлял на журналистов
​В Черновцах больной COVID-19 архимандрит УПЦ МП ворвался в редакцию и кашлял на журналистов
Счета нардепа Ильи Кивы арестовали по делу Гандзюк
Счета нардепа Ильи Кивы арестовали по делу Гандзюк
Экс-нардепа Черненко приговорили к трем годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком
Экс-нардепа Черненко приговорили к трем годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком
Лавра закрита, лікарня забита хворими на COVID-19. Як живе Почаїв на карантині
Лавра закрита, лікарня забита хворими на COVID-19. Як живе Почаїв на карантині
ГлавнаяПолитика

Мэра Черкасс вызвали на допрос

Анатолий Бондаренко опубликовал фото повестки.

Мэра Черкасс вызвали на допрос
Фото: Lb.ua

Мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который досрочно ослабил карантин в городе, вызвали на допрос. Фотографию повестки Бондаренко опубликовал в своей фейсбуке.

Допрос должен состоятся 4 мая в 12:00. Анатолий Бондаренко вызывается как свидетель.

Напомним, ранее Национальная полиция возбудила уголовное производство в отношении городской власти Черкасс из-за преждевременного ослабления карантинных мер в городе. В частности, работать разрешили парикмахерским, салонам красоты, объектам спортивной инфраструктуры, летним площадкам кафе, магазинам непродовольственных товаров и мебели, книжным магазинам, рынкам, ярмаркам. Также открыты парки, скверы и аттракционы. В полиции утверждают, что у городской власти нет полномочий на принятие таких решений.

В настоящее время в Украине действуют строгие карантинные ограничение, установленные Кабмином в марте 2020 года. Сегодня в Офисе президента заявили о подготовке к частичному снятию карантинных ограничений после 11 мая.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также