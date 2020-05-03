Тищенко заявил, что "Велюр" готов заплатить штраф, если "действительно нарушил закон"

Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана уплатит штраф и нардеп лично это проконтролирует.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что ресторан "Велюр" готов заплатить штраф в случае действительного нарушения закона.

Об этом Тищенко сообщил в "Фейсбуке".

"Друзья! Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон", - написал он.

По его словам, если нарушения были зафиксированы, директор ресторана уплатит штраф в ту же секунду и Тищенко лично это проконтролирует.

Напомним, ранее расследователи Bihus.Info. сообщили, что во время карантина киевский ресторан "Велюр", связанный с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, продолжает работать и принимать "известных в политических кругах людей".

Среди тех, кто посещал ресторан, были замечены сам Николай Тищенко, его супруга, нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, помощник нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко Павел Куфтырев, которого также связывают с Коломойским, менеджер "Метинвеста" Рината Ахметова Виталий Кисель.