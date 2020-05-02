Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»

Звісно, публічність – важливий інструмент захисту, відтак він використовує її на повну, однак наше це з ним інтерв’ю суттєво відрізняється від численних коментарів, що вже роздав очільник Черкас. Прочитавши його, ви зрозумієте, яка насправді прірва пролягає між центром та регіонами; як Кабмін нівелює децентралізацію, обрізаючи бюджети на місцях; чи реальним є створення «партії мерів» і як це все проявиться на місцевих виборах.

«Зі мною говорив (після першої заяви, - С.К.) Кличко. Йому перед тим телефонував Шмигаль – просив Віталія, щоб переконав мене відмінити рішення. Інакше… Інакше на мене є старі карні справи, які завжди можна реанімувати», - філософськи зазначає Бондаренко.

Здавалось би: сторони висловилися й конфлікт вичерпано. Однак, Бондаренко пішов далі – записав ще одне звернення . Згадав, зокрема, славну історію Богдана Хмельницького, Холодного яру, морського тральщика «Черкаси». Його емоційний спіч балансує на межі.

«Вони просто хочуть зробити мерів ручними. От і все», - констатує очільник Черкас Анатолій Бондаренко , який першого травня заявив, що в місті – попри карантинні заборони Кабміну – незабаром відкриються непродовольчі магазини, ринки, літні майданчики ресторанів. Президент Зеленський з відповіддю не забарився , передавши Бондаренкові «полум’яний привіт» в черговому відеозверненні. Нацполіція порушила проти мера-бунтівника карну справу.

Рано чи пізно, це мало відбутися: посилені децентралізацією, регіони повстали проти центру. Центр несміливо закидає їм антиукраїнський рух до федералізації й погрожує предметною відповідальністю.

Фото: Lb.ua

Ваше останнє звернення виглядає так, що ви оголосили війну персонально Президенту.

Я оголосив війну персонально тим людям, які не дотримуються Конституції і законів України. Тим людям, які є поруч з Президентом, вчиняють недопустимі дії і на вчинки яких він повинен реагувати.

Тобто мова про бояр, не про царя?

Якщо не реагує Президент, то, напевно, він разом з ними?

«В другому турі я голосував за Зеленського», - ваша фраза з попереднього інтерв’ю для LB.ua.

Я не тільки голосував, а й консультував штаб Зеленського відносно Черкаської області. Я допомагав їм. Вони просили мене про це, в тому числі наш спільний із паном Трофімовим (Сергій Трофімов – заступник голови ОП, що відповідає за співпрацю з регіонами, - С.К.) знайомий.

Це хто?

Керівник штабу їхнього був тут, товариш мій, Литвин.

А в першому турі кого підтримували?

Юлію Тимошенко.

Зрозуміло, бо ви з нею, хай дуже опосередковано, але пов’язані. Скажіть, я правильно розумію, що для «Батьківщини» ви просто «попутник»? В хорошому сенсі цього слова, без образ, але попутник.

Я – міський голова. Якщо в хорошому сенсі, то так – попутник (для «Батькіщини»).

То ми говорили про вибори Зе в Черкасах.

Я всі зусилля приклав, щоб вони мали такий результат на Черкащині.

Оскільки ви згадали про Трофімова. Ви оприлюднили переписку ніби-то з ним, що містять погрози на вашу адресу. В ОП сьогодні відповіли, що це - фейк. Ви їм вірите?

Ні, не вірю. А чому «пранкер» не скинув мені смс від «Єрмака»? Чи «Тимошенко»? Чому саме Трофімов?

Фото: businessforecast.by Первый заместитель главы АП Сергей Трофимов

Ну, не остання ж людина, я перепрошую.

Правильно, а в мене – окрім як з ним – в ОП ні з ким ніяких контактів немає, я ні з ким там більше не спілкуюся.

По робочих питаннях ви спілкуєтеся з Трофімовим?

По робочих – так. Зокрема, він просив мене допомагати губернаторам, яких нам сюди призначали – першому й другому.

І які у вас зараз контакти з чинним губернатором Черкащини?

Нормальні. Холодно-жорсткі відносини. Ділові.

Якщо ви спілкувалися з Трофімовим раніше по роботі, мали мати його номер.

Повідомлення надійшли мені в месенджері «телеграм» - це було одразу після звернення Президента, по тому, як я вийшов в прямий ефір. В той момент я знаходився в кабінеті у себе і були присутні ще чєтверо свідків - двоє співробітників нашої прес-служби, заступник голови облради і депутат Черкаської міскьради. Вони бачили це на власні очі. Зрозуміло, я зразу зробив скріни.

Перепрошую, а ви профайл адресата не перевіряли? Це ж елементарно звіряється – сама досвід мала, коли мені писав ніби-то Дубилет.

Ні, не перевіряв. А коли сьогодні зранку натиснув «подивитися», переписка зникла.

Ну, ви даєте! Ясно ж, що пранкер! Але йдемо далі. Ще одна ваша цитата з того нашого інтерв’ю: «Міський голова не може бути в опозиції до Президента». Виходить, тепер ви перейшли в опозицію?

Так.

Політичну?

Господарську. Оскільки ті дії, які відбувається зі сторони КМУ – повне нівелювання думки органів місцевого самоврядування… Плюс ми не бачимо сьогодні компенсаторів тих законів, які поприймала ВР. На сьогодні бюджет міста Черкаси недоотримав 100 мільйонів гривень. В моєму розумінні: ми всі живимо в одній країні, ми займаємо державницьку позицію, то Кабмін має якось дбати… А коли приходить час платити за електроенергію, то у нас не питають чи карантин чи ні. В тролейбусному парку треба вчасно заплатити - щоб перевозити медиків до лікарень. Так само вчасно ми маємо сплатити кредит ЄБРР, де прийшла вимога вчасно гасити два кредити, незважаючи навіть на форс-мажорні обставини. А як їх гасити, якщо немає надходжень? Має ж бути якась загальна політика в цьому плані?! Посудіть: якщо ми все старанно виконуємо…

…Я – один із перших міських голів, які виступали за жорсткий карантин.

Так, пам’ятаю ці ваші висловлювання. Зараз позиція на 180 градусів інша.

Так, бо я подивився, що відбувається! Бо якщо вся країна йде на жорстокий карантин, то вся! Без виключення для «велюрів», «епіцентрів» і «санахантів».

Фото: Lb.ua

Мене це також обурює. Надзвичайно. Але чи не видається вам, що це є позиція «куплю квиток, а піду – назло кондуктору – пішки». Мовляв, якщо їм можна, то і я буду. Чи не є більш відповідальним просто домагатися покарання винних?

Так ми самі дотримуємося правил! Сьогодні спілкувалися з представниками руху підприємців, вони тільки готуються відкритися. Їм для цього потрібно 4-5 днів, це ж непросто все робиться.

Ваша перша заява ‒ що Черкаси виходитимуть з режиму карантину завчасно, вочевидь, не була емоційною, натомість – продуманою й підготовленою. Чи все добре ви тоді зважили?

Так, ми привели українське законодавство та Конституцію України в рівні умови в місті Черкаси.

Міська рада вас підтримує в цьому?

Міська рада підтримує, виконком підтримує, жителі міста Черкаси підтримують!

… Своє звернення я сьогодні записував в історичному місці - де Зеленський вперше сказав, що йде в президенти. На цій алеї безліч людей гуляло, вони висловлювали мені свою підтримку.

Ви самі придумали записати сьогоднішнє звернення?

Абсолютно. Взяв «селфі-палку» я записав. Ви просто не знаєте мене, я завжди працюю «з голови» - ніколи наперед не готую тексти виступів.

Ваші сьогоднішні заяви звучали дуже войовничо. Чи ви не перегнули палку?

Це мій внутрішній характер. Людини, яка проходила службу у розвідувальній роті спецпризначення, це моє внутрішнє покликання. Я по-іншому не міг сказати.

Ваші заяви опосередковано можуть бути вигідними ворогам країни.

Я – патріот України.

Але такі демарші з боку місцевого самоврядування можуть грати на руку силам, які прагнуть федералізації України. Таким, як Медведчук, наприклад.

Стоп-стоп-стоп. Це не до мене. Це не наша історія. Я просто закликаю президента діяти по совісті до усіх. Не лише до мера, який висловив свою думку – до Тищенка нехай діє.

Напередодні вашої першої заяви, чи спілкувалися ви з тим же Трофімовим, Шмигалем, іншими посадовцями? Чи намагалися донести до них, що щось не по тому сценарію відбувається?

А нас хтось слухає, скажіть мені?

Фото: kmu.gov.ua

Ви намагалися чи ні?

Я вам так відповім: після першої заяви, голова ОДА зателефонував мені більше, ніж через півтора дня.

Та ну?!

Так, на жаль.

Після першої вашої заяви…

Після першої мені телефонував Віталій Кличко, якому до того дзвонив Денис Шмигаль. Пропонувалися певні речі…

Що саме?

Відмінити рішення. Я сказав: “Друзі, коли будемо виконувати постанови Кабінету Міністрів в повному обсязі, в тому числі про розподіл коштів дорожньої субвенції, тоді будемо обговорювати щось”. Тоді мені почали розказувати, скільки справ на мене є…

Шмигаль говорив Кличку, що на вас є справи?!

(пауза) Так, на жаль, такі реалії.

І?

Ні, Кличко мені вже потім подзвонив, перший раз каже: “Шмигаль сказав, там є дві справи якісь…”, я думаю: “Які дві справи? Де дві справи?”. Що це за історія: прем’єр-міністр про міського голову таке розказує… - це що державник? Я не можу зрозуміти.

Фото: КГГА

З 11-го числа будуть пом’якшувати каранатин. Залишилось трішки більше тижня, може дійсно зачекати?

Дивіться, я спілкувався з людьми, які працюють на рибному ринку - риби немає. Вони не знають, як торгувати свіжою рибою, треба 4-5 днів, щоб зловити, привезти її. Вони не можуть запуститися. М’ясо так само, це ж все треба заготовити. От якраз те, що ми прийняли, вийдемо на загальнодержавну дату та час.

Наразі вважається, що Україна йде в епідемії за так званим м`яким сценарієм. В нас немає спалаху великої кількості хворих, і спеціалісти вказують, що це завдяки саме жорсткій позиції влади. Натомість в Італії і Іспанії карантин починався у лайтовому варіанті, люди поставилися до нього несерйозно, що і спровокувало велику кількість жертв. Ви не боїтеся, що наразі можете підігріти таку ситуацію в Україні. І фактично запустити ланцюгову реакцію.

А що ми можемо спровокувати, якщо ми відкрили перукарні, які і так працювали? Давайте будем чесно казати. Це ж не секрет, що вони працювали.

Ми відкрили невеликі будівельні магазини, які, на мою думку, нічим не відрізняються від “Епіцентру”. Ми, навпаки, його розвантажили, люди почали більше купувати на відкритих майданчиках. Я вважаю, що так ми пом’якшили ситуацію з захворюваністю.

Відкрили парки. Вони здебільшого знаходяться на березі Дніпра. Вони нічим не огороджені - набережна просто переходить у парк. Наші парки схожі на ліс. Чому ми маємо своїм людям забороняти там бувати? Вони мають зміцнювати імунітет. Люди сьогодні в місті задоволені. Ситуація під контролем.

Але коли ви прямо закликаєте порушувати чинні кабмінівські норми - доволі небезпечна ситуація.

Ні-ні. В жодному разі. Але, знаєте, в нас постанови Кабінету міністрів застосовуються вибірково - там де потрібно центральній владі. А де потрібно міським головам і містам, щоб відповідно до постанови Кабінету міністрів про розподіл коштів Дорожнього фонду, дати кошти, то там вони не застосовуються. На прикладі міста Черкаси третій рік поспіль ми отримуємо 0 гривень, 0 копійок. А повинні мати щороку по 100 мільйонів.

Була інформація, що проти вас порушили карну справу. Яке там формулювання, що вам загрожує?

Нічого мені не буде. Я впевнений. Можливо хіба що за якимись іншими справами, сфабрикують, витягнуть з-під столу старі справи. Вже мені передавали таке.

Які то старі справи?

Різні справи є. Але всі справи закриті. В тому числі, Спеціалізованою прокуратурою. Була колись справа щодо перешкоджання депутатам проводити сесію. Ще одна - щодо завдання збитків Черкаському міському бюджету в розмірі 300 тисяч гривень. Вона стосувалася оренди земельної ділянки підприємцем в місті. Він через суд довів, що немає перед містом боргів, тому я відізвав апеляційну скаргу, через це проти мене порушили справу. Тільки незрозуміло, як вони підрахували суму в 300 тисяч гривень, якщо податкова довела, що боргів немає. Такі справи робилися за попередньої влади, оскільки історія моїх стосунків з ними також надзвичайно складна.

Чи було вам чи вашому адвокату офіційно повідомлено про порушення кримінальної справи щодо послаблення карантину?

Ні. Офіційно ніхто нічого не повідомляв. Того ж дня, в п’ятницю, мені надійшла повістка від слідчого Нацполіції. Я - законослухняний громадянин, підемо, жодних проблем.

Міністр МВС Арсен Аваков дуже жорстко зреагував на ваші дії.

Я з повагою ставлюся за міністра внутрішніх справ, тому що це фактично одна системна людина, котра зараз працює. Зрозуміло, що він зреагував як міністр. А як він мав реагувати? Думаю, коли йому будуть доповідати у деталях справи, він скаже, що міський голова не причому.

Фото: Lb.ua

Чи перед тим, як робити свою першу заяву, ви спілкувалися з мерами інших міст?

У нас дуже солідна комунікація між міськими головами. Вони підтримують мене, я підтримую їх.

Як змінилася децентралізація за останній рік, коли при владі президент Зеленський та його люди?

Скажу так - це постійні намагання забрати доходи місцевих бюджетів. То дорожній фонд хочуть забрати, податок, то ще інше. Зараз вже ніби прибутковий податок хочуть забрати, наскільки мені відомо.

Чому це відбувається? Сьогодні надзвичайно потужна та солідна комунікація між міськими головами. От я відчуваю, що сьогодні міські голови контактують між собою і я думаю, що в тому числі і Офіс президента відслідковує цю ситуацію.

Нещодавно колеги з «Дзеркала тижня» опублікували інформацію про те, що мери великих міст провели конференцію, у ході якої мова йшла про об’єднання зусиль напередодні місцевих виборів та створення «партії мерів». Чи брали ви участь у цьому спілкуванні?

Не відомо мені про таке. Але розмови точаться.

Наскільки таке об’єднання може бути життєздатним?

Мені здається, що так. У нашій країні мери – це єдині люди, працюють не в «космосі», а на землі. Єдині люди, які щодня працюють у житлово-комунальному господарстві, медицині, в інших сферах життєдіяльності міст. Вибачте мене, але ці експерименти, які ми зараз проходимо…

Які експерименти?

У Верховній Раді і багатьох інших органах державної влади. А мери – це люди з досвідом, вони знають, що потрібно людям, що потрібно робити. Це безцінні люди, я вважаю. Надзвичайно впливові. А ситуація з поширенням Covid-19 зробила їх ще впливовішими. Люди побачили, хто реально на місцях боровся з цією епідемією.

Наостанок хочу спитати про місцеві вибори. Партія «Слуга народу» веде якусь підготовку у Черкасах до місцевих виборів?

Реально – ні. З трьох народних депутатів, які представляють Черкаси у ВР, на початку епідемії один раз мені зателефонував. І все.

Це не Скічко випадково був?

Так. Він – найактивніший, один раз зателефонував.

Фото: facebook/Слуга Народа

Він багато розказує зараз, як допомагає регіону.

Розказує багато, тільки коли я йому сказав: «Давай же по-чесному поділимо субвенцію дорожнього фонду, яка надійшла. Скажи губернатору – ви ж з однієї партії», то на цьому розмова закінчилася.

Ви будете балотуватися на наступних виборах міського голови?

Поки не вирішив.

Чому?

Подивимось, треба поспілкуватися з жителями міста, з трудовими колективами. Це ж самоціль залишитися мером. Я уже був мером маленького містечка, був головою адміністрації, заступником генерального директора компанії «Нібулон»… Хто зна, подивимося.

У «Слузі народу» кажуть, що на місцевих виборах готові підтримувати мерів, які мають високий рівень підтримки. Який у вас зараз рейтинг?

50%.

З Вами про те, щоб ви балотувалися від «Слуги народу», не говорили?

Думаю, ще час не настав. Хоч після моїх звернень уже, мабуть, не будуть.

Якщо ви будете балотуватися, то йтимете від партії чи як самовисуванець?

Як самовисуванець.

Фото: Lb.ua

А якщо змінять Виборчий кодекс і висуватися можна буде лише від партій? Тоді від «партії мерів»?

Подивимося. Ми ж не знаємо, що буде завтра. Ви ж бачите – то погрожують, то справи відкривають. Візьмуть – та й підкинуть наркотики або якісь патрони. Або скажуть, що я організував якусь групу по відмиванню бюджетних коштів. У нас же все це стандартно. У нас же як мер – так корупціонер.

Якщо зміни до Виборчого кодексу будуть ухвалені, то всі локальні політичні проекти будуть помножені на нуль. У «Слузі народу» сподіваються, що усі прибіжать до них. Проте на сході і півдні країни радше місцеві політики влиються у партію Медведчука. Яка у підсумку може отримати контроль над половиною країни.

Це надзвичайно погана історія, яка може дуже погано закінчитися для країни.