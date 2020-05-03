«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
В Мали погиб украинский военнослужащий французского легиона
В Мали погиб украинский военнослужащий французского легиона
Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн: «Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание»
Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн: «Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание»
Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года
Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года
ВОЗ назвал темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе
ВОЗ назвал темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе
ГлавнаяПолитика

Украина призвала мир усилить давление на РФ для освобождения заключенных крымскотатарских журналистов

Оккупанты преследуют сотрудников СМИ под предлогом борьбы с экстремизмом.

Украина призвала мир усилить давление на РФ для освобождения заключенных крымскотатарских журналистов
Фото: Макс Требухов

В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество усилить давление на власть России для освобождения крымскотатарских политзаключенных журналистов. Об этом сообщается на странице ведомства в фейсбук. 

По данным МИД, в Крыму российские власти удерживают журналистов Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Наримана Мемединова, а также правозащитника Сервера Мустафаева.

"Чтобы скрыть от мира реальную ситуацию во временно оккупированном Крыму российская оккупационная администрация ввела с начала оккупации информационное гетто - систематически уничтожает свободу слова на полуострове, преследует и заключает журналистов и блоггеров под предлогом борьбы с экстремизмом или сепаратизмом и всячески препятствует их работе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 6 лет оккупации из трех тысяч крымских СМИ переаттестацию прошли лишь 232 медиа.

"Россия фактически лишила населения возможности услышать альтернативное мнение, блокируя сигналы украинских радиостанций и доступы к онлайн изданиям. Российские пропагандистские медиа не только захватили информационное пространство Крыма, но и распространяют язык нетерпимости, создавая с украинцев и крымских татар образ врага", - заявили в МИДе.

Ранее сообщалось, что в Крыму провайдеры блокируют 23 украинских сайта и две социальные сети.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также