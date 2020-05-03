В Австралии зафиксировали рост случаев коронавируса после ослабления карантина

В некоторых штатах разрешили посещать парки, пляжи, бизнес-центры, собираться группами до 10 человек.

В Австралии на фоне ослабления карантинных мер зафиксировали рост заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Reuters.

Так, в штате Виктория за прошедшие сутки зарегистрировано 13 случаев COVID-19. Шесть из них связаны со скоплением людей на мясоперерабатывающем предприятии в Мельбурне. Это самое большое суточное число новых случаев коронавируса в штате за несколько недель.

Власти призвали жителей штата пройти тестирование на коронавирус.

Кроме того, в Новом Южном Уэльсе зафиксирована вспышка COVID-19 в учреждении по уходу за престарелыми - за сутки там подтвердили четыре новых случая.

Австралии и Новой Зеландии, которые закрыли границы и ввели жесткие карантинные ограничения, удалось сдержать вспышку COVID-19, однако кризис экономики заставил их начать поэтапный выход из карантина.

По состоянию на 2 мая в Австралии зарегистрировано 6799 подтвержденных случаев COVID-19, 95 из них – летальные.

Напомним, в Австралии объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса 18 марта.

С пятницы в некоторых штатах разрешили ходить в гости, но не более двух взрослых с детьми, сняли ограничения с пикников, посещения парков, пляжей и бизнес-центров, позволили собираться группами до десяти человек.