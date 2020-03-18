Премьер Австралии объявил чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Школы, общественный транспорт и ТЦ пока не закроют.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении чрезвычайной ситуации в сфере биологической ситуации". Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

На пресс-конференции 18 марта он заявил, что граждане должны отказаться от заграничных поездок из-за вспышки коронавируса, которая может длиться не менее полугода.

Режим чрезвычайной ситуации позволяет властям закрывать населенные пункты и регионы, вводить комендантский час и объявлять карантин, если это будет необходимо.

Также введен запрет на любые необязательные массовые мероприятия с участием более 100 человек. Это не распространяется на школы, общественный транспорт и ТЦ.

"Жизнь меняется в Австралии, как и во всем мире. Эти изменения будут продолжаться, поскольку мы имеем дело с глобальным коронавирусом. Такое происходит раз в сто лет", - заявил Скотт Моррисон.

В Австралии зафиксированы более 500 случаев коронавирусной инфекции и 6 случаев смерти.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в Австралии был зафиксирован в январе.