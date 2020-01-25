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В Австралии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Заболевший прилетел из Уханя.

В Австралии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Первый случай коронавируса, впервые зафиксированного в Китае, обнаружен в Австралии, сообщает Sydney Morning Herald

По словам министра здравоохранения штата Виктория Дженни Микакос, заболевшим стал уроженец города Ухань, у которого после взятых анализов нашли признаки новой болезни, вызывающей пневмонию. Гражданин Китая прилетел в Австралию через Гуанчжоу.

В связи со случившимся врачи начали проверять всех, кто летел с заболевшим в одном самолете. Известно, что после прилета мужчина не посещал общественных мест и сразу отправился к родственникам, которые проживают в Мельбурне.

Власти Австралии заявили, что этот случай может быть не единственным. 

При этом глава правительства страны Скотт Моррисон призвал граждан не беспокоиться, пообещав, что федеральные власти сделают все необходимое для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни. 

Министерство иностранных дел Австралии также запретило поездки граждан в провинцию Хубэй, хотя и не стало рекомендовать воздержаться от поездок в остальные районы Китая.

По последним данным в результате вспышки коронавируса в Китае погиб 41 человек, почти 1300 признаны инфицированными. За пределами КНР случаи заражения новой болезнью были зафиксированы в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Непале, Франции.

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