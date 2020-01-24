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В РФ губернатор заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой служебной машины

В пресс-службе главы Чувашии назвали это "доброй шуткой".

В РФ губернатор заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой служебной машины
Фото: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

В России губернатор Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники.

Об этом сообщают российские СМИ.

В пресс-службе губернатора назвали это "доброй шуткой" и заявили, что Игнатьев знаком с этим офицером.

Тем не менее, чиновника раскритиковали в соцсетях. Также негативно отреагировали на инцидент в Москве - глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что "руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом".

В "Единой России" также пообещали поставить вопрос об исключении Игнатьева, а также о его соответствии должности главы Чувашии.

Игнатьев стал "героем" российских новостей второй раз за неделю. 18 января, выступая на мероприятии в честь Дня печати, он заявил, что надо "мочить" журналистов и блогеров, критикующих власть.

Напомним, в прошлом году Китай передал украинским пожарным техники на 318 миллионов гривен.

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