Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки на завод газетной бумаги в Шклове затронул тему импортозамещения и рассказал о причинах конфликта с Россией в сфере поставок энергоресурсов.

Соответствующее видео разместили белорусские СМИ.

"Нас раком поставили по углеводородам и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы... А мы дрожим, боимся свою страну защитить. Вы должны заниматься конкретным делом - у вас есть сфера - ею и занимайтесь. А если вам надо какая-то отдушина, - вы ко мне придете и скажете. Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми - у нас есть свои интересы, свое государство и свой народ и мы должны их защитить", - сказал Лукашенко.

"А то мы производим продукты питания - девать некуда.. У нас лес девать некуда (деревообработка своя)... У нас какие-то «Краношпаны» политику осуществляют и диктуют. Забудьте! Слишком "порядочные" стали. За счет государства и народа… Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно", - добавил президент Беларуси.

Напомним, Минск и Москва не смогли договориться о поставках сырья в новом году, что повлекло за собой приостановку белорусского экспорта нефтепродуктов. Подробнее читайте в материале LB.ua "Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску".