Рада может собраться на внеочередное заседание 12 мая

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание в следующий вторник, 12 мая.

Об этом LB.ua рассказал источник в "Слуге народа".

По его словам, эту дату назвали в руководстве фракции.

Депутат Александр Качура в своем телеграм-канале тоже сообщил, что заседание планируется на следующий вторник.

"Заседания на этой неделе не будет. Следующая пленарка ВР будет во вторник, 12 мая. Повестку дня будут формировать комитеты", - написал он.

Напомним, что депутатам Верховной Рады предстоит рассмотреть законопроект №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон). Благодаря упрощенной процедуре сравнительную таблицу из 16586 поправок удалось сжать до 230.

Верховная Рада не работает в пленарном режиме до конца карантина, но время от времени собирается на внеочередные заседания.

Последнее состоялось 30 апреля.