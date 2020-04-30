Рада запустила спецпроцедуру для рассмотрения "антиколомойского" законопроекта

Верховная Рада одобрила специальную процедуру для рассмотрения законопроекта №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам (так называемый "антиколомойский" закон).

За принятие такого решения проголосовали 255 депутатов, передают "Українські новини".

Данная процедура применяется впервые и стала доступна после принятия изменений в регламент парламента 16 апреля.

Так, после запуска спецпроцедуры рассмотрение законопроекта осуществляется в 2-дневный срок, во время которого каждая депутатская фракция (депутатская группа) определяет не более пяти предложений, поправок, не учтенных профильным комитетом, на которых она настаивает, каждый внефракционный депутат - одно предложение, поправку, а профильный комитет обобщает предложения, поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в которую включает также все учтенные им предложения и поправки.

На пленарном заседании при рассмотрении законопроекта во втором чтении по особой процедуре на выступления председателя или члена комитета, инициатора отклоненного предложения, поправки, который требует поставить их на голосование, выделяется до 2 минут (учтенного главным комитетом - до 1 минуты), председателя или представителя главного комитета для обоснования решения комитета по каждому оговоренному предложению, поправке - до 1 минуты.

Напомним, к "антиколомойскому" закону подали больше 16 тыс. поправок. Если депутаты решились бы войти в их рассмотрение по обычной процедуре, это могло бы затянуться на месяцы, и работа парламента была бы заблокирована.

На внеочередном заседании 16 апреля Рада ввела особую процедуру принятия законопроекта №2571-д. Депутаты прописали в регламенте: если к законопроекту (кроме проекта кодекса или законопроекта по спецпроцедуре) перед вторым чтением подали поправки в количестве, в пять раз превышающем количество статей проекта (но не меньше 500), его можно рассматривать по особой процедуре.

В тот же день Рада зарегистрировала четыре проекта постановлений об отмене результатов голосования за законопрооект об упрощении процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам. Это и заблокировало подписание принятого законопроекта спикером Рады Дмитрием Разумковым. 24 апреля Рада разблокировала подписание закона об изменениях в регламент.

26 апреля Комитет Рады закончил рассмотрение 16 тыс. правок к законопроекту.