Рада ввела особую процедуру принятия "антиколомойского" закона

Верховная Рада ввела особую процедуру принятия законопроекта №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон).

За соответствующий законопроект №1043 на внеочередном заседании в четверг во втором чтении и в целом проголосовали 242 депутата. Его поддержали только 204 депутата монобольшинства, недостающие голоса добавили ОПЗЖ (15), "Доверие" (13) и внефракционные депутаты (10).

Депутаты прописали в регламенте: если к законопроекту (кроме проекта кодекса или законопроекта по спецпроцедуре) перед вторым чтением подали поправки в количестве, в пять раз превышающем количество статей проекта (но не меньше 500), его можно рассматривать по особой процедуре.

Ее должны инициировать треть депутатов (сейчас - 150 человек).

Особая процедура предусматривает, что каждая фракция может выбрать не больше пяти приоритетных правок, на которых она настаивает, а каждый внефракционный депутат - по одной.

Их можно будет ставить на подтверждение во время рассмотрения в Верховной Раде. Остальные будут считаться отклоненными, если их не поддержал профильный комитет.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Перед голосованием спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что этот законопроект будет временным. Но за это нужно будет проголосовать отдельно на одном из следующих заседаний.

Напомним, что к "антиколомойскому" закону подали больше 16 тысяч поправок. Если депутаты решатся войти в их рассмотрение по обычной процедуре, это может затянуться на многие месяцы, и работа парламента будет заблокирована.