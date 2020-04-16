Внеочередное заседание Рады началось с длительного перерыва (обновлено)

"Батькивщина" и "За будущее" попросили о консультациях.

Внеочередное заседание Верховной Рады в четверг началось с перерыва.

Спикер Дмитрий Разумков объявил, что фракция "Батькивщины" и депутатская группа "За будущее" попросили о встрече с руководством парламента и главами других фракций.

"Поступило заявление от двух фракций о перерыве на 30 минут для сбора глав фракций и проведения совещания с руководством парламента. Прошу руководителей фракций ко мне", - сказал Разумков.

Спикер также сообщил, что с повестки дня снимается законопроект №2398-д о смягчении режима секретности в отношении гособоронзаказа.

Обновление. Перерыв в заседании должен был закончиться около 13:45, но сильно затянулся из-за позиции "Батькивщины" и группы "За будущее" по законопроектам о регламенте и банках.

Об этом LB.ua сообщили источники в руководстве фракции "Слуга народа" и "Батькивщины".

"Предлагают "свой" закон по банкам и разобраться с тем, что рассказал Уманский [в интервью LB.ua о "скрутках" НДС и недопоступлениях в бюджет]", - заявил один из собеседников.

Со слов нардепа, "их новой вариации закона о банках пока никто не видел".

В "Батькивщине" отметили, что "на совещании обсуждается законопроект по изменениям к регламенту", которые должны ускорить принятие банковского законопроекта.

В то же время другой собеседник в "Слуге народа" добавил, что "в самой фракции есть 30-40 депутатов, которые выступают против принятия сегодня закона о внесении изменений в регламент".

Из-за этого может не хватить голосов при рассмотрении законопроекта.

"Нам не хватает 10 голосов за регламент. "ЕС" их дает, но мы не хотим с ними", - сказал он.

Напомним, что депутаты Верховной Рады в четверг собрались на внеочередное заседание, чтобы принять изменения в регламент и разблокировать принятие во втором чтении законопроекта №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон). К нему подали 16 тысяч поправок, рассмотрение которых может остановить работу парламента на много месяцев.