Шмыгаль провел первое заседание антикризисного энергетического штаба

Премьер-министр Денис Шмыгаль 29 апреля провел первое заседание антикризисного энергетического штаба.

На заседании был утвержден его состав и представлен энергетический баланс Украины, сообщает пресс-служба правительства.

Фото: kmu.gov.ua

Заседание прошло при участии руководства Минэкоэнерго, НКРЭКУ, Энергоатома, Укргидроэнерго, ГП "Гарантированный покупатель", народные депутаты и "все ключевые участники рынка". В общем Антикризисный штаб состоит из 32 членов.

Открывая заседание, глава правительства подчеркнул, что энергетический кризис находится на том этапе, когда действия властей должны быть оперативными, эффективными и согласованными.

"Мы заинтересованы в том, чтобы был наработан план мероприятий. Вчера на совещании с президентом мы проговорили уже о подписанном сегодня энергетическом балансе Украины. Он откорректирован. Мы работали совместно с ключевыми предприятиями этой отрасли", - отметил премьер.

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец рассказала об основных вызовах в области энергетики и представила план оперативных мероприятий по нормализации работы энергетической отрасли страны..

Денис Шмыгаль также заявил, что ключевая задача, которая сегодня стоит перед Кабмином, - это необходимость сбалансировать рынок и обеспечить его стабильность.

Фото: kmu.gov.ua

"Мы должны сохранить рабочие места, особенно в области угольной промышленности, атомной энергетики. Поэтому важно сегодня работать над этим вместе. И баланс, который мы имеем сегодня, дает нам понимание того, где, какая, чья роль и какие мощности могут быть задействованы. И о чем нам надо договариваться с предприятиями-владельцами возобновляемых источников энергии", - отметил глава правительства.

На заседании обсуждалась необходимость принятия ряда законодательных и нормативных инициатив, которые будут способствовать стабилизации ситуации на рынке энергетики.

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабмин разрешил открыть продовольственные рынки. Также сообщалось, что после завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер в стране могут вводить так называемый адаптивный карантин.