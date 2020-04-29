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​Президент Грузии считает недопустимым назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Саломе Зурабишвили заявила, что возможность назначения Саакашвили "вызывает тревогу".

​Президент Грузии считает недопустимым назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Саломе Зурабишвили (архивное фото)
Фото: EPA/UPG

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает недопустимой кандидатуру Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины.

Об этом говорится в заявлении Зурабишвили, опубликованном на официальном сайте президента.

Президент отметила, что возможность назначения Саакашвили "вызывает тревогу".

"Как глава Грузии, я отлично понимаю недопустимость вмешательства в дела другого государства. Вместе с тем также недопустим и непонятен выбор на государственный пост человека, преступные действия которого фигурируют не только в постановлениях грузинского суда, но и вердикте Европейского суда по права человека", - отмечается в заявлении Зурабишвили.

"Только те, кто хотят расколоть непоколебимую дружбу между Грузией и Украиной, могут желать такого развития событий", - убеждена президент Грузии.

Напомним, информация о возможном назначении Саакашвили на должность вице-премьера по реформам подтвердили LB.ua несколько источников во власти. Во внутренних дискуссиях "Слуг народа" особо подчеркивалось, что инициатива представления Саакашвили исходила от Банковой.

Сам Саакашвили назвал честью предложение войти в команду президента. По его словам, на должности вице-премьера по реформам он видит два ключевых задания - переговоры с Международным валютным фондом и дерегуляцию. Кроме того, Саакашвили сообщил, что президент Зеленский хочет сделать его переговорщиком с МВФ.

24 апреля замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что в этот день Рада не будет рассматривать назначение Саакашвили. Кандидату в вице-премьеры, по словам нардепа, еще "нужно пройти путь общения с фракциями". Также источники LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что у фракции нет необходимых для его назначения  226 голосов, и "нет даже 220". В то же время отмечается, что Саакашвили могут назначить и.о. и без голосования парламента, - по решению правительства.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. В июне 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дел.

Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что предложение пригласить Саакашвили в Кабмин возникло на одном из совещаний с президентом Владимиром Зеленским.

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