Экс-министр ЖКХ назвал компромиссным новый энергетический баланс

Новый энергетический баланс — компромиссное и правильное решение Кабмина. Об этом заявил министр ЖКХ (2007—2010), народный депутат фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

«Решение Кабинета министров Украины об утверждении нового энергетического баланса для обеспечения стабильной работы энергосистемы страны — правильное, хоть и не простое. На самом деле, сегодня никто не позавидует ни премьеру Денису Шмиыгалю, ни новой главе Минэнерго Ольге Буславец, которые вынуждены принимать решения в авральном режиме для наведения порядка в отрасли, которая разбалансирована не первый день», - заявил он.

Экс-министр напомнил, что «наша энергетика такая, какая она есть. И строилась давно. Наша атомная энергетика не может работать без угольной. И наоборот. Они не являются альтернативными, а работают, дополняют друг друга. Поэтому в непростых условиях карантина и кризиса необходимо было найти базовый баланс по необходимым объемам атомной электроэнергии и угольной. Итоговое решение Кабмина как раз компромиссное», - подчеркнул он.

Кучеренко добавил, что утверждённый новый энергетический баланс - это «результат нахождения баланса. Ведь мы наблюдаем резкое падение потребления и производства энергии. У нас на сегодня профицит энергии достиг уже 12%. Генерируется больше, чем нам нужно. И на самом деле, на мой взгляд, это катастрофа. На заседании антикризисного штаба я бы советовал разобраться в том, почему до сих пор не построены линии электропередач для возможности экспорта нашей электроэнергии в Европу. Тогда вообще бы не было проблем. Сейчас бы наша атомная энергетика работала на ЕС, продавая по выгодным ценам. Поэтому эта локальная проблема возникла не сегодня, а создавалась многие годы. Сейчас же её приходится решать в сложных для страны условиях», — считает он.

Нардеп сообщил, что утверждённый план Кабмина «обсуждался на совещании с президентом Владимиром Зеленским, что ещё раз подтверждает непростую ситуацию. Значит надо было найти компромисс и услышать атомщиков, тепловиков, не остановить угольную отрасль. Далее нужно понимать будущий режим работы этого рынка. Поскольку в условиях кризиса и эти рынки должны поддерживаться со стороны государства. По моим оценкам, на этом этапе найден компромисс», — считает он.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5% до 138 млрд кВт/ч.

Открывая заседание Кабинета Министров, премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что новый энергетический баланс получил одобрение и будет способствовать сохранению рабочих мест.

«В сфере энергетики ситуация не простая. Но мы уже сегодня разработали и утвердили обновленный энергетический баланс страны и дальше переходим к быстрым антикризисным действиям, для того, чтобы шахтеры имели работу, для того, чтобы энергетики имели работу, для того, чтобы сфера энергетики была абсолютным приоритетом в сфере национальной безопасности и стабильности работы энергетической системы нашей страны», — выступал премьер.

В частности, новый энергобаланс должен решить проблемы в отдельных отраслях энергетики. В атомной энергетике - это регулярная смена нагрузок на блоки АЭС из-за падения спроса, которая является крайне опасной, проведение ремонтных работ на АЭС, которые долгое время откладывались. А также - оздоровление финансового состояния НАЭК «Энергоатом». В угольной энергетике - вынужденное приостановление работы шахт и около 40 тыс. шахтеров, а также рекордное количество угля на складах, которое сформировалась из-за увеличения импорта угля и появления импорта электроэнергии, а также уменьшение потребления.

В гидроэнергетике - существенное уменьшение генерации (до 40%) из-за недостаточно высокого уровеня воды в реках из-за нехватки осадков зимой и весной.

В дальнейшем Министерство планирует ввести еще ряд мер, чтобы предотвратить ситуации: реформировать систему PSO, чтобы НАЭК «Энергоатом» мог получать рыночную стоимость за свою электроэнергию.