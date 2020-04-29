Прогнозный энергетический баланс на 2020 год предусматривает снижение производства НАЭК "Энергоатом"

При этом объемы производства дорогой электроэнергии ТЭС в мае, наоборот, вырастут.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды утвердило новый Прогнозный энергетический баланс на 2020 год, предусматривающий существенное снижение производства дешевой атомной электроэнергии. Соответствующий документ за подписью и.о. министра Ольга Буславец обнародован на сайте Минэкоэнерго.

Согласно Прогнозному энергетическому балансу, уже в мае 2020 года объемы производства НАЭК Энергоатом снизятся до 4,918 млрд кВт-ч, что на 23% меньше, чем в апреле.

При этом объемы производства дорогой электроэнергии ТЭС в мае, наоборот, вырастут до 3, 173 млрд кВт-ч, что на 29% больше, чем в апреле.

Годовой объем прогнозного производства электроэнергии на украинских АЭС снижен до 73,7 млрд кВт-ч, по сравнению с 80,64 млрд кВт-ч в мартовском прогнозе.

Ранее исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин в интервью Цензор.НЕТ заявил о том, что нужно "прекратить делать из госкомпании дойную корову для частного бизнеса".

ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генерации и 25% "зеленой" генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте.