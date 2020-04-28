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Счетная палата начала отслеживать расходы на борьбу с COVID-19

Уже доступны данные о расходах, начиная с марта.

Счетная палата начала отслеживать расходы на борьбу с COVID-19
Фото: zn.ua

Специалисты Счетной палаты начали отслеживать расходы на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Сегодня миллиарды гривен из государственного и местных бюджетов идут на борьбу с пандемией. И главная задача - чтобы эти средства использовались исключительно по назначению и помогли стране преодолеть коронавирус. Вопросы, связанные с COVID-19, будут предметом тщательного изучения со стороны Счетной палаты. Но, чтобы не терять время, наши специалисты уже делают все, чтобы идентифицировать возможные риски, в том числе и неэффективное использования средств. Поэтому было систематизировано и визуализировано информацию, которая позволяет каждому увидеть, как расходуются средства на борьбу за пандемией", - написал он.

Пацкан отметил, что уже доступны данные о расходах, начиная с марта.

По его словам, специалисты выбирают, систематизируют и оперативно обновляют информацию о расходах. Таким образом, ежедневно в свободном доступе каждый может увидеть общую сумму расходов на преодоление пандемии, общее количество операций, а также какие области больше всего закупают необходимые средства и т.д.

Фото: facebook.com/valerij.packan

Данные основываются на информации о платежных сделки, проведенные Государственной казначейской службой Украины, на едином казначейском счете.

Напомним, 22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит от ООН $140 млн на борьбу с коронавирусом.

Ранее Всемирный банк выделил Украине $135 млн на медицину и противодействие коронавирусу.

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