Во многих странах ЕС существует практика наличия единого дистрибьютора табачных изделий

В Италии, Франции и Испании один дистрибьютор доставляет в розницу продукцию всей табачной отрасли - так работает компания Logista. Государство контролирует придерживается компания "нейтралитета" ко всем производителям и не нарушает правила игры, об этом говорится в материале УП.

"Компания предоставляет производителям и торговым точкам комплексный сервис гарантирует, что продукцию можно полностью отслеживать по всей цепочке дистрибуции. Современные информационные системы позволяют точкам сбыта узнать показатели их продаж и запасов в режиме реального времени, что позволяет лучше управлять своим бизнесом", - объясняют в Logista.

В Италии Logista доставляет сигареты в более 55 тыс. Точек продаж, имеет альтернативные способы заказа и доставки.

В Украине крупнейшими производителями сигарет являются четыре международные компании - Philip Morris, JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco. Они поставляют сигареты на сумму около 60 тыс. Торговых точек и на раскладки 30 крупных торговых сетей.