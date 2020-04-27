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Во многих странах ЕС существует практика наличия единого дистрибьютора табачных изделий Новости компаний

Во многих странах ЕС существует практика наличия единого дистрибьютора табачных изделий
Фото: Дарья Бурякина

В Италии, Франции и Испании один дистрибьютор доставляет в розницу продукцию всей табачной отрасли - так работает компания Logista. Государство контролирует придерживается компания "нейтралитета" ко всем производителям и не нарушает правила игры, об этом говорится в материале УП.

"Компания предоставляет производителям и торговым точкам комплексный сервис гарантирует, что продукцию можно полностью отслеживать по всей цепочке дистрибуции. Современные информационные системы позволяют точкам сбыта узнать показатели их продаж и запасов в режиме реального времени, что позволяет лучше управлять своим бизнесом", - объясняют в Logista.

В Италии Logista доставляет сигареты в более 55 тыс. Точек продаж, имеет альтернативные способы заказа и доставки.

В Украине крупнейшими производителями сигарет являются четыре международные компании - Philip Morris, JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco. Они поставляют сигареты на сумму около 60 тыс. Торговых точек и на раскладки 30 крупных торговых сетей.

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