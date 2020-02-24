Зеленский ветировал закон о едином счете для уплаты налогов и ЕСВ из-за "табачной поправки"

Президент Владимир Зеленский 19 февраля ветировал закон о введении единого счета для уплаты налогов и единого взноса на общегосударственное социальное страхование.

Как отмечает Министерство финансов, причиной этого решения стала так называемая "табачная поправка" депутата Александра Дубинского, из-за которой в конце прошлого года производители сигарет останавливали производство.

"По своей сути данная поправка никак не связана с содержанием законопроекта. Она не касалась единого счета, а имела целью регулировать наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет. Это вызвало значительное возмущение производителей табачной отрасли, из-за чего даже приостанавливалось производство на нескольких фабриках. В результате недовыполнения плана по сбору акцизного налога составило около 3 млрд гривен. То есть задержка очень нужного бизнеса законопроекту через вредную поправку - это не только потеря времени, но и ущерб для всей страны", - сказано в сообщении.

Минфин надеется, что Верховная Рада повторно проголосует за единый счет.

Напомним, что законопроект №1049 был принят во втором чтении и в целом 4 октября 2019 года.

Через неделю после принятия закона British American Tobacco остановила производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области. Причиной стало то, что перед вторым чтением в законе появилась поправка нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, согласно которой компании-производители должны продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.

В конце октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров и крупнейшие табачные компании нашли решение относительно "табачных поправок" в законе о введении единого счета для уплаты налогов и сборов.