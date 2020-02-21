Проект "Электронная торговая марка" пытаются забрать у настоящих владельцев, - Госинформаналитика

По словам директора "Госинформаналитика" Кирилла Маслова, "проект" электронная торговая марка "является продуктом реализации государственной политики по детенизации экономики и защиты потребителей от контрафактной (поддельной) продукции". Правительство Украины в лице Министерства экономического развития и торговли Украины поручил подчиненному государственному предприятию "Госинформаналитика" начать работу по созданию государственной информационной аналитической системы мониторинга, анализа и контроля оборота товаров и обработки полученной информации в соответствии с потребностями государственного управления, сообщает "Интерфакс-Украина".

По мнению Кирилла Маслова, мнение министра Кабинета Министров Украины Дмитрия Дубилета опасна для инвестиционного климата Украины.

Маслов напомнил, что между государственным предприятием "ГОсинформаналитика" и иностранной компанией, по поручению Министерства экономического развития и торговли Украины, заключено соглашение об участии иностранной компании в качестве инвестора в создании в Украине государственной аналитической системы.

"Учитывая, что в настоящее время в государстве не хватает средств на финансирование инновационных проектов, Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение объявило и провело конкурс с целью поиска инвестора для финансирования указанного проекта. Победителем государство Украина в лице Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения определила компанию "Azatek" из Гонконга.

Из заявления Дубилета создается впечатление, что государство не собирается выполнять взятые на себя обязательства в рамках инвестиционного соглашения, что создает опасные финансовые риски для государства, не желает бороться с теневым оборотом товаров, услуг, контрафактными продуктами, которые вредят экономике", - сообщил Маслов.

Проект обладает авторским правом и таким образом защищен законом, утверждает Кирилл Маслов. Сейчас складывается впечатление, что его хотят банально рейдировать и присвоить. С одной стороны, мы в Украине создаем антирейдерские институты, а с другой - сами чиновники используют эти преступные методы, используя свою власть и служебное положение. Он также добавил, что данный проект уже будут внедрять в других странах, где реально хотят бороться с контрабандой и подделками.

Руководитель Международного института глобальной экономической и энергетической стратегии Юрий Нерубай сообщил, что его институт помогает инвесторам "привыкнуть к украинским реалиям", консультирует по законодательству.

"Почему президент Зеленский призывает к диджитализации, а министр ставит под сомнение эту же диджитализацию? Все это означает, что не имеет единства в команде президента. Подобные публикации, которые делает господин Дубилет, ставят в неудобное положение государство перед инвесторами, партнерами и друзьями Украины. Но к сожалению, член правительства Украины Дмитрий Дубилет этого не понимает, банально злоупотребляет своим служебным положением, своими заявлениями отпугивает инвесторов ", - сообщил Юрий Нерубай.