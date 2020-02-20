"АрселорМиттал Кривой Рог" объявил о закрытии мартена

Крупнейший меткомбинат Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" объявил о закрытии мартеновского цеха.

На сайте предприятия говорится, что в марте будет остановлена работа двухванного сталеплавильного агрегата №6 (ДСПА-6), последней работающей установки в мартеновском цеху. В ближайшее время агрегат отключат от источников энергоснабжения, а основное оборудование демонтируют. Территория цеха дальше будет использоваться как склад огнеупоров.

Благодаря остановке ДСПА-6 Кривой Рог избавится от 2,5 тыс. тонн загрязняющих веществ в год

С 2011 года в мартеновском цехе "АрселорМиттал Кривой Рог" эксплуатировался только ДСПА-6, после того как мартеновская печь №4 была остановлена и демонтирована.

После закрытия мартена производство стали полностью будет сосредоточено в конвертерном цехе и останется на уровне около 5,5 млн тонн в год.

На ДСПА-6 работали 250 человек, им постараются предложить другую работу.

"К примеру, разливщики стали, с их бесценным опытом и знаниями, после закрытия мартена станут первыми претендентами на перевод в наш конвертерный цех по основной профессии. Также мы можем предложить и другие, более универсальные профессии, – в наших ремонтных цехах. В каждом конкретном случае решение будет приниматься индивидуально", - заявила директор департамента по персоналу Юлия Чермазович.

Напомним, что мартеновское производство очень энергоемкое и уступает конвертерной технологии по уровню качества, эффективности и экологичности. В связи с этим за последние годы мартены были закрыты и в других городах Украины, в том числе в Донецке, Днепре, Мариуполе.

Мартеновский цех остается на "Запорожстали".