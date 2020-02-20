Советник премьера Юрий Голик раскрыл подробности "Большой стройки" на Винничине

В Винницкой области планируется провести реконструкцию 4 школ и начать строительство одной новой.

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик опубликовал в Facebook презентацию, в которой очерчены планы Винницкой области на 2020 год в рамках программы "Большая стройка".

" На мой субъективный взгляд, поддержанный большинством коллег, видевших эту презентацию вживую, план Винницкой ОГА, который, мы все уверены, будет воплощен на 100%, - один из самых адекватных и грамотных ", - считает Голик.

Согласно этой презентации, в этом году в Винницкой области планируется провести реконструкцию 4 школ и начать строительство одной новой, достроить 2 детсада и начать строительство еще трех, реконструировать один стадион и начать работу над строительством еще четырех.

Также в области планируют ремонт 133 км дорог. Капитальный ремонт будет сделан на таких дорогах местного значения: 1,6 км между Гайсином и Тепликом, 5 км между Гайсином и с.Кущинцы, 5,5 км между с.Кущинцы и с.Киблич, 4,6 км между Чечельником и Белым Камнем.

Планируется ремонт на дорогах государственного значения Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (25,6 км), Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (10,3 км).

Кроме того, в планах на этот год - реконструкция международного аэропорта "Винница".

Напомним, ранее советник премьер-министра Юрий Голик показал инструкцию, по которой будут оценивать проекты, принимать и вводить в эксплуатацию реконструированные объекты в рамках проекта "Большая стройка" - школы, больницы и детские сады.