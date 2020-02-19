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В МВФ описали три сценарии развития Украины

МВФ пока затрудняется назвать возможные сроки утверждения новой трехлетней программы по Украине.

В МВФ описали три сценарии развития Украины
Йоста Люнгман
Фото: minfin.com.ua

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман представил три сценарии возможного развития Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Первый предполагает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, рынок земли без ограничений) и рост ВВП 6% ежегодно, что позволит населению стать богаче на 60% за 20 лет, и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.

Второй вариант - частичные реформы (сохранение разрыва в судебной системе и рынок земли с ограничениями) и рост на 4%, что сделает население богаче всего на 20%.

В третьем сценарии - отката реформ (без рынка земли) и роста темпами до 1,5% - население через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня, считает Люнгман.

"Согласно представленной презентации, нынешний темп реформ в Украине - это сценарий между вторым и третьим", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в Украину приедет очередная миссия МВФ. Эксперты Фонда проведут технические обсуждения политики экономического роста. Сроки пребывания экспертов МВФ в Украине Люнгман не уточнялись.

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