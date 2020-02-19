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Депутат Киевсовета назначен первым замглавы ФГИ

Леонид Антоненко занял место "вечного" Парфененко.

Депутат Киевсовета назначен первым замглавы ФГИ
Леонид Антоненко

Депутат Киевского городского совета Леонид Антоненко назначен первым заместителем главы Фонда государственного имущества.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, посещающий заседания правительства.

Антоненко - депутат Киевского городского совета 8-го созыва от группы "Киевская команда" (избран от партии "Самопомощь"), с 1 декабря 2015 года - глава комиссии по вопросам собственности Киевсовета.

Родился 9 декабря 1978 года, юрист, работал в юркомпаниях “Шевченко, Дидковский и партнеры” (сейчас "Астерс"), “Саенко, Харенко”.

С января 2015 по сентябрь 2015 года - директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования Национального банка Украины.

Напомним, что Фонд госимущества с 19 сентября 2019 года возглавляет Дмитрий Сенниченко.

5 февраля 2020 года Кабмин уволил первого замглавы ФГИ Дмитрия Парфененко, который с небольшим перерывом входил в руководство фонда с 2000 года.

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