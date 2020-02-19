Депутат Киевсовета назначен первым замглавы ФГИ

Депутат Киевского городского совета Леонид Антоненко назначен первым заместителем главы Фонда государственного имущества.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, посещающий заседания правительства.

Антоненко - депутат Киевского городского совета 8-го созыва от группы "Киевская команда" (избран от партии "Самопомощь"), с 1 декабря 2015 года - глава комиссии по вопросам собственности Киевсовета.

Родился 9 декабря 1978 года, юрист, работал в юркомпаниях “Шевченко, Дидковский и партнеры” (сейчас "Астерс"), “Саенко, Харенко”.

С января 2015 по сентябрь 2015 года - директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования Национального банка Украины.

Напомним, что Фонд госимущества с 19 сентября 2019 года возглавляет Дмитрий Сенниченко.

5 февраля 2020 года Кабмин уволил первого замглавы ФГИ Дмитрия Парфененко, который с небольшим перерывом входил в руководство фонда с 2000 года.