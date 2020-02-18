Укргазбанк профинансировал закупку 19 единиц коммунальной техники для Запорожья

Укргазбанк предоставил финансовый лизинг для концерна «Городские тепловые сети» города Запорожье на закупку 19 единиц коммунальной техники. Так было приобретено 4 легковых автомобиля RENAULT, 4 экскаваторов-погрузчиков различной комплектации, а также 11 ремонтных автомастерских. Всего было потрачено на технику 16,5 млн грн.

Сейчас объем сделок государственного Укргазбанка с коммунальным сектором превысил 1 млрд грн. Такую информацию обнародовали в пресс-службе банка.

Всего в 2019 году Укргазбанк предоставил финансирование муниципалитетам более чем 3,7 млрд грн, а это - новый транспорт в украинских городах, отремонтирован н ы е дороги, утепленные учебные заведения и медицинские учреждения и тому подобное.

«Коммунальщики нуждаются в поддержке, поэтому мы предлагаем простую программу финансового лизинга с максимально удобными и лояльными условиями финансирования, которая без излишней нагрузки на бюджет помогает обновить городской транспорт. Это уникальные условия, которые сегодня не предоставляет ни один украинский банк, а также действительно легкий способ получить современный качественный транспорт», - утверждает Председатель Правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Банк также плодотворно сотрудничает с муниципалитетами во всех уголках Украины. Например, в Энергодаре Укргазбанк профинансировал развитие инфраструктуры города, где кредитные средства власть направила на капитальный ремонт дорожного покрытия главных улиц, чтобы те соответствовали экологическим стандартам и были удобными и безопасными для передвижения всех без исключения жителей. В Виннице Укргазбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в троллейбусах, трамваях и автобусах с помощью современного и удобного способа - бесконтактных банковских карт. Однако львиная доля проектов - это, все же, модернизация транспорта. Так, на условиях лизинга Укргазбанк профинансировал украинские коммунальные предприятия на приобретение нового современного транспорта и спецтехники.