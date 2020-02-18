DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
Ланет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Новости компанийЛанет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Укргазбанк профинансировал закупку 19 единиц коммунальной техники для Запорожья Новости компаний

Всего было потрачено на технику 16,5 млн грн.

Укргазбанк профинансировал закупку 19 единиц коммунальной техники для Запорожья

Укргазбанк предоставил финансовый лизинг для концерна «Городские тепловые сети» города Запорожье на закупку 19 единиц коммунальной техники. Так было приобретено 4 легковых автомобиля RENAULT, 4 экскаваторов-погрузчиков различной комплектации, а также 11 ремонтных автомастерских. Всего было потрачено на технику 16,5 млн грн.

Сейчас объем сделок государственного Укргазбанка с коммунальным сектором превысил 1 млрд грн. Такую информацию обнародовали в пресс-службе банка.

Всего в 2019 году Укргазбанк предоставил финансирование муниципалитетам более чем 3,7 млрд грн, а это - новый транспорт в украинских городах, отремонтирован н ы е дороги, утепленные учебные заведения и медицинские учреждения и тому подобное.

«Коммунальщики нуждаются в поддержке, поэтому мы предлагаем простую программу финансового лизинга с максимально удобными и лояльными условиями финансирования, которая без излишней нагрузки на бюджет помогает обновить городской транспорт. Это уникальные условия, которые сегодня не предоставляет ни один украинский банк, а также действительно легкий способ получить современный качественный транспорт», - утверждает Председатель Правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Банк также плодотворно сотрудничает с муниципалитетами во всех уголках Украины. Например, в Энергодаре Укргазбанк профинансировал развитие инфраструктуры города, где кредитные средства власть направила на капитальный ремонт дорожного покрытия главных улиц, чтобы те соответствовали экологическим стандартам и были удобными и безопасными для передвижения всех без исключения жителей. В Виннице Укргазбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в троллейбусах, трамваях и автобусах с помощью современного и удобного способа - бесконтактных банковских карт. Однако львиная доля проектов - это, все же, модернизация транспорта. Так, на условиях лизинга Укргазбанк профинансировал украинские коммунальные предприятия на приобретение нового современного транспорта и спецтехники.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также