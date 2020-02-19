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"Укртелеком" поднимет плату за телефон с 1 марта

Минимальный тариф увеличивается до 74 гривен в месяц.

"Укртелеком" поднимет плату за телефон с 1 марта
Фото: IPRESS.UA

"Укртелеком" с 1 марта повысит тарифы на услуги фиксированной телефонной связи. Это должно было произойти еще с начала года, но компания тогда заявила, что не будет поднимать цены по причине социальной важности этой услуги.

Как оказалось, это было кратковременной "скидкой", и с 1 марта 2020 года ее действие прекращается.

"С 1 марта 2020 года прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услугу фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020", - указано в сообщении на сайте "Укртелекома".

Таким образом, тариф "Домашний Безлимитный" будет стоить 123 гривны в месяц (вместо 99 гривен), тариф "Домашний Базовый" - 117 гривен (вместо 94 гривен), тариф "Простой" - 73,81 гривен в месяц (вместо 67,10 гривен).

Также с 1 марта изменится тариф за услуги проводного радиовещания для физических лиц. Вместо 35 гривен в месяц теперь оплата радиовещания будут стоить 45 гривен за аналогичный период.

Напомним, что "Укртелеком" аргументировал рост тарифов увеличением расходов на оказание услуг связи как внутри самой компании, так и в отрасли в целом.

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Источник: "Українські новини"
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