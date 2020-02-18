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В СНБО сообщили детали утвержденного оборонного заказа на 2020-2022 годы

Ожидается, что 90% от него выполнят отечественные поставщики. 

В СНБО сообщили детали утвержденного оборонного заказа на 2020-2022 годы
Фото: president.gov.ua

В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили детали утвержденного государственного оборонного заказа на 2020, 2021 и 2022 годы. На него предусмотрено 25,848 млрд гривен, а в выполнении примут участие 14 государственных заказчиков.

Предусматривается финансирование мероприятий по развитию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса на общую сумму в 2,53 млрд гривен. Из них 1,7 млрд направят на выполнение исследовательских и исследовательно-конструкторских работ, сообщили в пресс-службе СНБО.

"По предварительным расчетам, процент украинских поставщиков составит почти 90% продукции, значит импорт – около 10%, что предусматривает поддержку отечественного ОПК", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что гособоронзаказ предусматривает продолжение разработки и закупки по самым важным проектам создания ракетной техники. 

На заседании рассмотрели вопросы, связанные с выполнением оборонного заказа и технического оснащения сил безопасности и обороны. Это касается и разработки стратегии развития оборонно-промышленного комплекса и соответствующих законодательных актов. 

"Совместными усилиями президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров в этом году удалось увеличить финансовый ресурс на оборону и безопасность государства до 245,8 млрд гривен, что почти на 30 млрд больше, чем в 2019 году", – подытожили в СНБО.

Напомним, Совет безопасности и обороны Украины 18 февраля утвердил оборонный государственный заказ на 2020-2022 годы. 

Помимо этого, была принята стратегии национальной безопасности. Она носит название "Безопасность человека – безопасность страны". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, стратегия предусматривает, что самый высокий приоритет государства и его главное задание состоит в установлении мира как залога развития страны. Однако это не должно происходить ценой потери суверенитета и территорий. 

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