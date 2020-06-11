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​Послы стран G7 призывают Украину ввести корпоративное управление в оборонной сфере

Это позволит обеспечить привлечение инвестиционного капитала.

​Послы стран G7 призывают Украину ввести корпоративное управление в оборонной сфере
Фото: EPA/UPG

Послы стран "Большой семерки" провели встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым и призвали Украину к проведению реформ и установлению корпоративного управления в оборонном секторе.

Об этом сообщается на странице председательства США в группе послов в Twitter.

Отмечается, что это позволит обеспечить привлечение инвестиционного капитала.

"Во время сегодняшней встречи с секретарем СНБО Даниловым послы стран G7 призвали Украину внедрять реформы в такой важной отрасли, как оборонная, которые и являются прозрачными и отвечают международным стандартам. Установление крепкого и независимого корпоративного управления является жизненно важным для привлечения инвестиций и модернизации для оборонного сектора Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СНБО анонсировал создание министерства военно-промышленной политики.

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