Богдан: Зеленский бросает страну в хаос

"Наши мечты о стране счастливых людей Вы променяли на теплую ванну".

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан через фейсбук ответил на интервью Владимира Зеленского, в котором тот критически отозвался о своем бывшем соратнике.

Богдан заявил, что "правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности" и он не будет этого делать.

В то же время Богдан резко ответил на слова о том, что Зеленский спас его от власти. "Что касается лишения меня власти - да, я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который Вы бросаете страну", - написал Богдан.

Бывший глава Офиса президента заявил, что за полгода помог Зеленскому сосредоточить "демократическим путем абсолютную власть в стране", которую тот "за четыре месяца превратил в посмешище".

"Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют", - написал Богдан.

Напомним, что Богдан был одним из первых кадровых назначений Зеленского. До назначения в Администрацию (позже - Офис) президента Богдан был адвокатом олигарха Игоря Коломойского.

11 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Новым главой ОП стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского.