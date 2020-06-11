Шмыгаль похвалил Авакова за "хорошие качества в управлении кризисом"

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает нецелесообразной отставку министра внутренних дел Арсена Авакова в условиях кризиса.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

Премьер напомнил, что Аваков недавно выступил с отчетом в Верховной Раде, которая увольняет министров, и у депутатов не возникло к нему больших претензий.

"Я вижу работу этого министерства в сложных условиях для обеспечения стабильности в Украине. Вы видите, как в мире происходят сложные процессы, начиная со США и Европы, где есть некоторые общественные осложнения в связи с карантинными мерами и обеднением населения. Мы понимаем, что МВД, которое объединяет и Службу чрезвычайных ситуаций, и Пограничную службу, и полицию, и другие ведомства, сегодня стоит на обеспечении стабильности ситуации в стране. В кризисной ситуации нам нельзя размениваться на какие-то политические вещи. Аваков в управлении кризисом демонстрирует хороший опыт, хорошие качества", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что Аваков бессменно возглавляет министерство внутренних дел с февраля 2014 года. За это время в Украине сменилось четыре премьер-министра: Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, Алексей Гончарук и Денис Шмыгаль.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет лучшего кандидата на должность министра внутренних дел, чем Аваков.