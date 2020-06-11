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Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса

России не понравилась идея с переселенцами.

Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса
Фото: government.ru

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями [оккупированного] Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на [свободной] территории Украины", - сказал Грызлов вечером в среду.

"Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", - сказал он.

Напомним, что начиная с 9 июня Украина привлекла к работе Трехсторонней контактной группы журналистов Денис Казанского и Сергея Гармаша от Донецкой области, а также главу Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадима Горана и врача Константина Либстера - от Луганской.

В Офисе президента сообщили, что переселенцы будут принимать участие в работе ТКГ на постоянной основе. 

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