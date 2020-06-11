Казанский рассказал о первом заседании ТКГ при участии представителей ОРДЛО

Переселенцам заявили, что они были выбраны непрозрачно и не являются представителями Донбасса.

В первом заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу с представителями ОРДЛО, кроме украинской делегации, принимали участие модераторы из ОБСЕ Хайди Грау и Пьер Морель, представитель РФ Борис Грызлов и так называемые представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей от России.

Их, как и переселенцев, было четверо - по двое от Донецкой и Луганской областей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и представитель ОРДО Денис Казанский.

"Как уже стало понятно, российская сторона всегда ведет себя одинаково. Представитель РФ обязательно опаздывает минут на 30-40, а когда включается, то старается максимально избегать диалога и почти не принимает в нем участие. Таким поведением россияне демонстрируют, что якобы не являются стороной конфликта, но выглядит откровенно смешно", - отметил он.

Казанский добавил, что представителями ОРДО с российской стороны являются Наталья Никоноврова и Наталья Михайлова. По его словам, они вели себя "достаточно корректно".

"А вот луганчане Мирошник и Дейнего снова вопили, хамили, перебивали модераторов и пытались доказать, что переселенцы не имеют права представлять Донецк и Луганск", - пояснил Казанский.

Он сообщил, что в адрес переселенцев звучали претензии, что они были выбраны непрозрачно и не являются представителями Донбасса.

"При этом говорили это люди, которые захватили власть силой, репрессиями изгнали из Донецка и Луганска всех неугодных, и также не представляют жителей Донбасса. На эти обстоятельства мы и указали в ответ на все претензии", - сообщил Казанский.

Грызлов заявил, что Киев решил обсуждать комплекс мер по выполнению Минских соглашений с "бывшими жителями Донбасса".

На обсуждении в гуманитарной подгруппе поднимался вопрос похищения в Донецке жительницы Евросоюза Евгении Йепес-Веньесы. Представители ОРДЛО с российской стороны заявили, что не знают, где она находится, и кто ее арестовал.

"То есть либо врут, либо у них там полное Сомали, в котором они сами ничего не понимают", - отметил Денис Казанский.

Напомним, что начиная с 9 июня украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу консультируют представители ОРДЛО - журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш от Донецкой области, глава Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер - от Луганской.

В Офисе президента сообщили, что они будут принимать участие в работе ТКГ на постоянной основе.