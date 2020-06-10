Оккупанты заблокировали пропуск граждан через линию разграничения на Донбассе

На КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" никто из граждан не смог пересечь линию разграничения с оккупированным Донбассом из-за блокировки гуманитарных коридоров оккупационными войсками. Об этом сообщил пресс-офицер Государственной пограничной службы Украины в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб, пишет "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что желающие пересечь линию разграничения начали прибывать к КПВВ уже около 6 часов утра, и в 11 часов, как было запланировано, пограничники из состава Объединенных сил начали пропуск лиц.

"Так, на временно оккупированную территорию в КПВВ "Марьинка" был пропущен один человека на автомобиле, однако через некоторое время он уже был возвращен незаконными вооруженными формированиями без объяснения причин. В КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию проследовали 6 граждан, у которых были существенные социально-гуманитарные причины для пересечения линии разграничения, потому в порядке приоритета они были пропущены в первую очередь. Они остановились перед блок-постом боевиков, где наемники установили противотанковые ограждения, люди там ожидали длительное время, однако все-таки были возвращены на контролируемую территорию", - пояснил Лизогуб.

По его словам, к КПВВ "Станица Луганская" прибыли около 100 человек, к КПВВ "Марьинка" - 55 авто и 100 пешеходов.

Напомним, что с 11 утра 10 июня открылись два пункта пропуска на линии разграничения - "Марьинка" и "Станица Луганская". Они работают три часа в день - до 14:00.

Для пересечения линии разграничения необходимо будет дать письменное согласие на обязательную самоизоляцию с помощью приложения "Дій вдома" или в обсерваторах.

КПВВ на Донбассе были закрыты еще в марте в связи с пандемией коронавируса.