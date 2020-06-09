​Два пункта пропуска на линии разграничения возобновят работу 10 июня

Людей будут пропускать всего три часа в сутки.

Два пункта пропуска на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях возобновят работу 10 июня, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Пункты пропуска "Марьинка" (автомобильный) и "Станица Луганская" (пешеходный) по три часа на день - с 11:00 до 14:00. Для пересечения линии разграничения необходимо будет дать письменное согласие на обязательную самоизоляцию с помощью приложения "Дій вдома" или в обсерваторах.

Приоритет на пересечение будут иметь люди, имеющие причины социально-гуманитарного характера, и абитуриенты, которые собираются сдавать внешнее независимое оцениванине. Последним не нужно будет находиться на самоизоляции.

Остальных граждан буду пропускать по мере возможности.

Напомним, что КПВВ на Донбассе были закрыты еще в марте в связи с пандемией коронавируса.