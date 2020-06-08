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Умерла журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк

Богдана Костюк работала на "Радио Свобода" с 1995 года.

Умерла журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк
Фото: Радио Свобода

Журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк скончалась на 56-м году жизни вечером 7 июня в больнице в Киеве после тяжелой болезни.

Об этом сообщила директор украинской службы "Радио Свобода" Марьяна Драч.

"С нами больше нет Богданы Костюк. В это невозможно поверить. С "Радио Свобода" Богдана почти 25 лет: первый координатор Киевского бюро после официальной регистрации, автор репортажей из Верховной Рады, международных саммитов, всех Майданов, последние годы подробно писала о волонтерах и войну. Человечность, доброе сердце, любовь к Украине - это главные черты Богданы. Светлая память", - написала она в фейсбуке.

Богдана Костюк работала на "Радио Свобода" с 1995 года.

"Радио Свобода" - это служба "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (RFE/RL), независимой медиакорпорации, которую финансирует Конгресс США через гранты, предоставляемые через Американским агентство глобальных медиа (U.S. Agency for Global Media, USAGM).

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