Умерла журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк

Богдана Костюк работала на "Радио Свобода" с 1995 года.

Журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк скончалась на 56-м году жизни вечером 7 июня в больнице в Киеве после тяжелой болезни.

Об этом сообщила директор украинской службы "Радио Свобода" Марьяна Драч.

"С нами больше нет Богданы Костюк. В это невозможно поверить. С "Радио Свобода" Богдана почти 25 лет: первый координатор Киевского бюро после официальной регистрации, автор репортажей из Верховной Рады, международных саммитов, всех Майданов, последние годы подробно писала о волонтерах и войну. Человечность, доброе сердце, любовь к Украине - это главные черты Богданы. Светлая память", - написала она в фейсбуке.

Богдана Костюк работала на "Радио Свобода" с 1995 года.

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