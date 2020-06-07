В Николаеве неизвестные устроили стрельбу на остановке, двое раненых

В Заводском районе Николаева неизвестные устроили стрельбу на остановке общественного транспорта.

Инцидент произошел около 18:00 воскресенья, 7 июня.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что на конечной остановке одного из транспортных маршрутов на улице Лазурной в микрорайоне Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись с места происшествия.

"Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где после осмотра, одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, утром 29 мая мая в Броварах Киевской области из-за распределения пассажиропотока между перевозчиками произошла массовая драка со стрельбой.

Полиция установила 67 человек, которые принимали участие в конфликте. Из них 44 получили подозрения (пятеро - заочно).

29 человек арестованы на 60 дней без права внесения залога, двое арестованы правом внесения залога, пятерых отправили под круглосуточный домашний арест на 60 дней, троих - под ночной домашний арест.