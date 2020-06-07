В Киеве наступило метеорологическое лето

В этом году оно пришло с трехнедельным опозданием.

В Киеве 5 июня началось метеорологическое лето. Об этом объявили климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции, среднесуточная температура воздуха 4 июня составила + 13,6°С, а это значит, что это был последний день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля - в общем 116 дней", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха в дальнейшем будет повышаться.

"Метеорологическое лето началось 5 июня, на целых три недели позже климатического срока. Среднесуточная температура воздуха в Киеве в пятницу составляла + 16,5°С и дальше будет расти", - отметили в обсерватории.

Напомним, самое позднее лето за 140 лет наступило в Киеве 7 июня - в 1990 и 2001 годах.

В 2019 году метеорологическое лето началось 13 мая.