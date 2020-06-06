Жителя Закарпатской области после прыжка в Тису унесло в Венгрию

"Что натолкнуло мужчину на такой поступок, он пока не объяснил".

Венгерские пограничники спасли 28-летнего украинца, который после прыжка в Тису потерял сознание и был унесен водой.

Как сообщила Госпогранслужба Украины, в пятницу вечером пограничный наряд в Мукачевского отряда во время несения службы заметил, как по реке Тиса на территории Венгрии течением сносит человека без признаков жизни.

Пограничники сообщили об этом венгерским коллегам.

"Вскоре пограничники Венгрии сообщили, что обнаружили неизвестного мужчину без сознания и вызвали скорую помощь. Украинским правоохранителям удалось предварительно установить, что 28-летний украинец, местный житель приграничья, прыгнул с моста, который находится на территории Украины. Далее, вероятно, получив травму, мужчина не смог справиться со стремительным течением реки и его начало сносить на территорию соседней страны", - указано в сообщении.

Мужчину удалось спасти. Венгерские пограничники своевременно среагировали, достали его из воды, оказали помощь и вернули в Украину.

"Что натолкнуло мужчину на такой поступок, он пока не объяснил", - говорится в сообщении.