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Оккупанты ранили двух украинских бойцов у Марьинки и Опытного

Военных эвакуировали в больницы.

Оккупанты ранили двух украинских бойцов у Марьинки и Опытного
Фото: Макс Левин

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск у Марьинки и Опытного в субботу двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщили в штабе ООС.

"У населенного пункта Опытное противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение. Также неподалеку Марьинки был ранен еще один украинский герой. Противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Бойцам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.

В штабе отметили, что преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, 5 июня вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военных. 

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